Військова економіка Путіна готується до м'якої, вибоїстої посадки – Bloomberg

Вторгнення Путіна в Україну спричинило економічний бум у Росії, побудований на державному стимулюванні. Майже три роки по тому з'являються ознаки того, що скоро прийде час платити по рахунках.

Про це пише Bloomberg.

Настрій у Москві та інших містах залишається піднесеним, ресторани забиті, а розкішні магазини переповнені, але поєднання рекордно високих процентних ставок і стійкої інфляції все більше ставить під загрозу прогнози щодо ще одного року повільнішого, але все ще підживлюваного війною зростання.

"Відносно хороший період для російської економіки, який базувався на раніше накопичених ресурсах, закінчився", – сказав Олег В'югін, економіст і колишній високопосадовець ЦБ РФ.

Крім того, Росія стикається з санкціями, нещодавно ослабленою валютою, туманними перспективами щодо цін на нафту та перспективою того, що її найбільший торговельний партнер, Китай, не зможе позбутися власних значних економічних труднощів.

Центральний банк прогнозує різке зниження темпів зростання у 2025 році до 0,5%, порівняно з 3,5%-4% минулого року, і бачить, що інфляція повернеться до цільового рівня 4% лише у 2026 році.

Досі економіці вдавалося розвиватися, попри зусилля ззовні, і разом з високими заробітними платами це допомагало послабити громадську опозицію до війни.

Будь-який біль від зростання цін відчувається росіянами нерівномірно, частково через те, що дефіцит робочої сили підштовхнув до зростання заробітної плати.

Навіть найбільші компанії переглядають свої стратегії. Державний трубопровідний оператор ПАТ "Транснефть" та ВАТ "Російські залізниці" різко скоротили інвестиційні програми, частково через витрати на запозичення.

Приватні компанії, такі як сталеливарна компанія "Северсталь" і гірничодобувна компанія "Норільський нікель", також скорочують витрати, тоді як United Co. "Русал Інтернешнл", провідний виробник алюмінію, розглядає можливість скорочення виробництва більш ніж на 10%, посилаючись на економічну ситуацію як на одну з причин.

Падіння вартості нафти є одним з найбільших ризиків для економіки у 2025 році. Якщо ціна впаде ще нижче, держава буде змушена йти на жертви.

Тим часом Україна припинила транзит природного газу через свою територію, і хоча економічний ефект, ймовірно, буде приглушеним, це все одно може коштувати Росії від 0,2% до 0,3% валового внутрішнього продукту, за різними оцінками аналітиків.

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