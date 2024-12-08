Виробник електромобілів VinFast побудує другий завод у В'єтнамі

В'єтнамський виробник електромобілів VinFast оголосив про план будівництва свого другого внутрішнього виробничого заводу, який подвоїть його виробничі потужності.

Про це повідомляє Reuters.

Виробник зазначає що це необхідно для задоволення зростаючого попиту на його малі та середні моделі.

На початковому етапі очікується, що новий завод буде виробляти 300 000 електромобілів на рік, що відповідає потужності існуючого заводу в Хайфоні. За перші дев'ять місяців 2024 року компанія поставила менше 45 000 автомобілів по всьому світу.

Новий завод у центральній провінції Хатинь вироблятиме переважно моделі VF 3 і VF 5 як для внутрішніх продажів, так і для експорту, а його робота розпочнеться в липні наступного року, йдеться в повідомленні компанії.

VinFast також оголосила про плани будівництва складальних заводів в Індонезії та Індії і відклала запуск запланованого заводу в Північній Кароліні до 2028 року.

VinFast, дочірня компанія великого в'єтнамського конгломерату Vingroup, заявила минулого місяця, що її чистий збиток у третьому кварталі скоротився до $550 млн, що, за її словами, відображає зниження матеріальних витрат і збільшення виробництва.

За перші дев'ять місяців цього року автовиробник поставив 44 773 автомобілі, що становить трохи більше 55% від запланованих 80 000 одиниць на рік. Представники компанії заявили, що вони залишаються впевненими у досягненні поставленої мети.

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