Венесуела стикається з різким падінням валюти та тризначною інфляцією

Венесуела стикається з величезним падінням своєї валюти і тризначною інфляцією, що посилює тиск на авторитарного президента Ніколаса Мадуро, в той час, як американські військові кораблі затоплюють підозрілі наркотичні човни біля узбережжя країни.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Валюта впала більш ніж на 400 відсотків щодо долара за останній рік. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що інфляція досягне 270 відсотків до кінця року — найвищий показник у світі.

У 2024 році 86 відсотків венесуельців перебуватимуть у бідності, повідомляє Венесуельська фінансова обсерваторія.

"Ми бачимо величезний попит на долари, який не можна задовольнити", — сказав Хосе Герра, професор економіки Центрального університету Венесуели. "Чи можна це вважати гіперінфляцією, залежить від того, як ви її визначаєте, але це, безумовно, так виглядає".

Коли президент США Дональд Трамп публічно обмірковує можливість наземних ударів, громадяни країни, багатої на нафту, стають дедалі відчайдушнішими —, спогади про період гіперінфляції, що охопив Венесуелу з 2016 до 2019 року та змусив мільйони виїхати за кордон, все ще свіжі.

Працівники з мінімальною заробітною платою тепер заробляють близько 60 центів на місяць, після того, як болівар впав з 43 до долара рік тому до 228 минулого тижня, згідно з даними центрального банку. Державні пенсії виплачують бонус у розмірі 50 доларів на місяць, плюс 60 центів.

"Хто може жити так?" — запитав один пенсіонер на ринку в Каракасі.

У супермаркеті покупець використовував мобільний кредитний додаток для купівлі продуктів: 30 яєць тепер коштують $6,40, а кілограм сиру — близько $10. "Це виснажливо — не вистачає грошей, щоб оплатити їжу за один раз", — сказала вона.

Герра зазначив, що важке економічне становище становить для Мадуро таку саму загрозу, як і будь-які військові дії з боку США: "Чим глибша криза, тим більше людей вимагають змін".

