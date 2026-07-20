Ціни на бензин в США піднялись після загострення в Ірані

Ціни на бензин у США знову перевищили позначку в 4 долари за галон (близько 1,06 долара за літр) через відновлення конфлікту на Близькому Сході.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними автомобільної асоціації AAA, ціни на заправках у понеділок подолали ключовий поріг після того, як протягом останніх тижнів вони неухильно зростали на тлі ескалації взаємних ударів між США та Іраном.

Зростання витрат для автомобілістів підкреслює тривалий вплив війни на американців після того, як минулого тижня офіційна статистика показала, що ціновий тиск у червні послабився під час періоду розрядки напруги в конфлікті.

Підвищення цін стає дедалі більшим тягарем для президента США Дональда Трампа напередодні проміжних виборів у листопаді, оскільки втомленість виборців від конфлікту зростає, а багато хто звинувачує його в ескалації.

У травні ціни на бензин підскочили до 4,56 долара за галон, а на початку цього місяця впали до 3,79 долара після того, як Вашингтон і Тегеран підписали меморандум про взаєморозуміння, що продовжує дію хиткої угоди про перемир'я, укладеної у квітні.

Нагадаємо:

У ніч на неділю, 19 липня, військові США завдали авіударів по Ірану у відповідь на атаки на американських військовослужбовців у Йорданії.