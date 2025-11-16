"Чебурнет": у РФ перебої з дротовим інтернетом, працюють лише сайти з держсписку

Жителі більше ніж 10 регіонів Росії поскаржились на відсутність дротового інтернету від державного "Ростелекома": проблеми почалися ще 15 листопада.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Спочатку інтернет зник у Володимирській, Івановській, Костромській та Ярославській областях РФ. У останньому регіоні нібито був пошкоджений магістральний канал.

Окрім цього, інтернет зник у Мурманській області, Ямало-Ненецькому автономному окрузі і частково - у Краснодарському краї. При цьому у абонентів працювали сайти з "білих списків" Мінцифри.

Вранці 16 листопада на проблеми з інтернетом від "Ростелекома" також скаржились користувачі в Марій Ел, Удмуртії, Амурській, Бєлгородській, Курській, Нижегородській, Псковській, Самарській та Челябінській областях.

"Подібна вибірковість доступу — із збереженням "білого списку" — є одним з варіантів, передбачених законом про "суверенний Рунет". Поки незрозуміло, чи стався збій через невдалі навчання з "ізоляції" мережі, централізоване командування на фільтрацію чи через масштабну поломку обладнання", — зазначає видання.

Збої проводового інтернету почалися після того, як лідер Росії Путін провів нараду з учасниками Ради безпеки щодо "протидії правопорушенням, які здійснюються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій".

Незадовго до цього прем'єр РФ Михайло Мішустін підписав постанову про "правила централізованого управління мережею зв'язку загального користування".

У результаті державний орган цензури "Роскомнадзор" отримав право відключати Рунет від світового інтернету та блокувати будь-які сайти.

Нагадаємо:

11 листопада 2025 року росіяни зіштовхнулися з масштабними проблемами в роботі інтернету, що пояснюють "тимчасовими обмеженнями" під час атак БПЛА.