В Еквадорі у держави "вкрали" пальне на сотні мільйонів доларів для підтримки наркотрафіку

Організовані злочинні угруповання в Еквадорі все частіше викрадають пальне з державної нафтової компанії Petroecuador для підтримки операцій з наркотрафіку, що призводить до втрати сотень мільйонів доларів доходу в ключовій галузі країни.

Про це пише агентство Reuters.

Злочинці викрадають бензин, дизельне пальне та інші види пального, підключаючись до державних трубопроводів. Викрадене пальне використовують для виробництва кокаїну та транспортування наркотиків.

Крім того, злочинці дедалі частіше здійснюють насильницькі напади на нафтові родовища, крадуть мідні кабелі, шантажують і б’ють працівників, зазначають у компанії та профспілці.

Petroecuador повідомила агентству Reuters, що через крадіжки пального компанія втратила $215,1 мільйона за 2022, 2023 роки і до жовтня 2024 року. Кількість незаконних підключень до трубопроводів зросла з 32 випадків у 2022 році до 773 у жовтні 2024 року.

Хоча втрати становлять лише невелику частину з $7,5 мільярда національного доходу, який забезпечує Petroecuador (це майже чверть державного бюджету), офіційні особи занепокоєні тим, що викрадене пальне підтримує наркотрафік і погіршує стан державних фінансів.

Еквадорська влада поки не надала загальної оцінки прибутків від наркотрафіку для злочинних угруповань у країні.

Еквадор має 1 655 кілометрів державних трубопроводів для транспортування пального, які простягаються вздовж Тихоокеанського узбережжя та через віддалені райони Амазонії. У цих регіонах місцеві громади неодноразово протестували проти діяльності нафтової галузі.

Журналісти Reuters побачили щонайменше дев’ять незаконних підключень на 25-метровій ділянці трубопроводу "Есмеральдас-Санто-Домінго", одного з одинадцяти трубопроводів, що транспортують пальне у країні, під час відвідування місця у кінці листопада.