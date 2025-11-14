Українські дрони зупинили роботу Саратовського НПЗ "Роснафти"

Російський нафтопереробний завод "Роснафти" у Саратові припинив основну переробку нафти 11 листопада після атак українських дронів.

Про це повідомили два галузеві джерела Reuters у п'ятницю.

Згідно з джерелами, завод може залишатися зупиненим до кінця місяця.

Україна посилила атаки дронами в глибину Росії, намагаючись вивести з ладу нафтопереробні заводи, нафтосховища та трубопроводи, аби ослабити найбільше джерело фінансування Москви для війни в Україні.

Українська армія повідомила у вівторок про удари по саратовському нафтопереробному заводу. Вона зазначила, що атаки спричинили вибухи та великі пожежі в районі заводу.

Завод також був атакований у п'ятницю.

Згідно з джерелами та відео, опублікованим у соціальних мережах і нібито що показує атаки на завод, на підприємстві спалахнув великий резервуар.

Джерела повідомили, що установка для первинної переробки нафти CDU-6, єдине основне обробне обладнання заводу, могла бути пошкоджена під час атак. Її проектна потужність складає близько 20 000 метричних тонн, або 147 000 барелів нафти на добу.

У 2024 році саратовський завод переробив 5,8 мільйона тонн нафти, що становить близько 2,2% від загального обсягу нафтопереробки Росії. Завод виробив 1,9 мільйона тонн дизельного пального, 1,2 мільйона тонн бензину та 1 мільйон тонн мазуту.

