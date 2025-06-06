Рисова криза в Японії: ціни злетіли, уряд звільняє міністрів

Уряд Японії зіткнувся з критикою на тлі рекордного зростання цін на рис, що спричинило багатогодинні черги в магазинах і зростання невдоволення напередодні виборів до верхньої палати парламенту в липні.

Про це повідомляє Financial Times.

Середня ціна мішка рису вагою 60 кг з урожаю 2024 року сягнула ¥26 400 ($184) — це історичний максимум. Ситуація загострилася після неврожаю 2023 року, завершення дефляційного періоду та готовності ритейлерів підвищувати ціни.

Влада вже вдалася до розпродажу стратегічних запасів рису — вперше поза умовами стихійного лиха. Це спричинило ажіотажний попит по всій країні. Деякі оптовики свідомо стримують постачання, що поглиблює проблему.

Прем’єр-міністр Шігеру Ішіба звільнив міністра сільського господарства і призначив Шіндзиро Коізумі, якому доручено стабілізувати ситуацію. Також створено спеціальний кабінет для розробки реформ аграрної політики.

Аналітики критикують попередню державну програму "незасівання" яка діяла до 2018 року та штучно підтримувала високі ціни. Експерти вважають, що перехід до субсидій, як у багатьох країнах, дозволив би знизити витрати фермерів і збільшити обсяги виробництва.

Попри те, що частка фермерів у населенні знизилася до менш ніж 1 %, вони залишаються впливовим політичним лобі, що ускладнює реформування галузі. Водночас, через публічний резонанс, аналітики очікують, що зміни все ж розпочнуться.