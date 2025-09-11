ФБР розшукує українця за кібератаки на світові компанії
Українця Володимира Тимощука розшукує ФБР та Європейський Союз за кіберзлочини проти світових компаній.
Про це йдеться на сайті ФБР.
Як зазначає Бюро, Володимир Тимощук є ймовірним адміністратором щонайменше трьох різних варіантів програм-вимагачів.
З грудня 2018 року по жовтень 2021 року Тимощук та його спільники ймовірно використовували програми-вимагачі LockerGoga, MegaCortex та Nefilim, які заразили комп'ютерні мережі сотень компаній по всьому світу, включаючи понад 250 компаній у США, з метою вимагання викупу від компаній-жертв.
Ордер на арешт Тимощука у США був виданий 7 травня 2024 року, після того, як йому було пред'явлено два звинувачення у змові з метою вчинення шахрайства та пов'язаної з цим діяльності.
Окрім цього йому висунули кілька звинувачень у навмисному пошкодженні захищеного комп'ютера; несанкціонованому доступі до захищеного комп'ютера; та передачі погрози розкрити конфіденційну інформацію.
ФБР пропонує винагороду в розмірі до 10 000 000 доларів США за інформацію, що призведе до арешту та засудження Володимира Тимощука, та до 1 000 000 доларів США за інформацію, що призведе до арешту та засудження інших ключових лідерів Nefilim, LockerGoga та MegaCortex.
Українця також розшукують у ЄС.
Кіберполіція України зазначає, що частину зловмисників групи Тимощука затримано, дехто вже постав перед судом, а на їх статки накладено арешт. Громадянина іноземної держави, якого розшукувало ФБР за участь у міжнародному хакерському угрупованні, екстрадовано до США.