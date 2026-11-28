Російські виробники та імпортери електроніки з грудня мають сплачувати новий "технологічний збір" за смартфони, ноутбуки й інші телефонні апарати.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Уряд затвердив правила розрахунку та сплати збору. Суму автоматично визначатиме державна інформаційна система після повідомлення компанії про введення техніки в обіг.

Сплатити її потрібно протягом десяти робочих днів. Без цього товар не дозволять випустити на ринок.

За смартфон компанії платитимуть 250 рублів, а за ноутбук — 500 рублів, якщо відомості про марку та модель є в системі маркування. За відсутності таких даних ставки становитимуть 496 і 992 рублі відповідно.

До 2029 року російська влада розраховує отримати від збору близько 37,5 млрд рублів. Офіційно кошти мають спрямувати на підтримку електронної та радіоелектронної промисловості.

Нагадаємо:

У 2025 році Кремль вдався до масштабного підвищення податків для бізнесу, щоб компенсувати нестачу бюджетних коштів на тлі витрат на війну.