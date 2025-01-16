У Росії очікується різке зростання вартості імпортного європейського пива

У Росії суттєво зростуть ціни на пиво, яке постачають з країн, визначених як "недружні", через збільшення мита з 10 центів до 1 євро за літр.

Про це пише The Moscow Times.

Найсильніше подорожчають доступні марки, які закуповують мережі X5 Group, "Червоне & біле" та "Брістоль" – їх ціна збільшиться вдвічі.

Як зазначає співвласник пивоварні Gletcher та дистрибутора Swam Group Ігор Хавський, це стане "критично для споживача". Також він припускає, що великі ритейлери можуть взагалі відмовитися від закупівель пива з Європи.

За його словами, через мита та ПДВ ціна у дистриб'ютора зросте приблизно на $1,27–$1,37 (130–140 рублів) за літр і на $0,63–$0,68 (65–70 рублів) за пляшку. У роздрібній торгівлі очікується подорожчання на $0,78–$0,88 (80–90 рублів).

Водночас преміальне пиво в Росії подорожчає на 30–50%, прогнозує Хавський.

На сьогодні пиво з "недружніх" країн займає близько 25% асортименту великих російських торговельних мереж.

Власники барів попереджають, що через подорожчання клієнти, які мають фіксований бюджет на відвідування закладу, замовлятимуть менше напоїв.