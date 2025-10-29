У авіакомпанії РФ зламалися всі "далекі" літаки: тисячі росіян застрягли за кордоном

Авіакомпанія РФ Red Wings зіткнулася з масовими технічними несправностями парку: два з трьох літаків, що виконують далекомагістральні рейси, вийшли з ладу.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Унаслідок цього тисячі російських туристів застрягли за кордоном. Зокрема, було перенесено рейси з Нячанга (В'єтнам) до Москви, заплановані на 26 і 27 жовтня. Туристи кажуть, що змушені продовжувати відпустки за власний кошт, бо не встигають вийти на роботу.

У Red Wings заявили, що компанія оплатила пасажирам проживання в готелях. Розклад вильотів "вже відновлюється", додав представник перевізника.

Ситуація з Red Wings стала черговим проявом системної кризи в російській авіації. Після санкцій США та ЄС, запроваджених через розпочату війну РФ проти України, технічний стан флоту російських перевізників різко погіршився.

За даними "Нової газети Європа", протягом 11 місяців 2024 року в Росії зафіксовано 208 авіаінцидентів — на 25% більше, ніж у 2023-му. Майже половина з них пов'язані з відмовою двигунів або несправністю шасі.

Голова "Ростеху" Сергій Чемезов попереджав, що до 2030 року доведеться вивести з експлуатації щонайменше 200 літаків Boeing і Airbus — через відсутність сервісу та запчастин.

Читайте також: На крилах "канібалізму": як санкції перетворюють російську авіацію на металобрухт

Нагадаємо:

Казанський авіазавод (КАЗ) у 2025 році випустить лише один літак Ту-214 замість запланованих трьох. Провал показників фіксується третій рік поспіль.