РосЗМІ: у деяких регіонах РФ частково зникло світло на тлі ударів по енергетиці

Після удару по ряду енергооб'єктів у деяких населених пунктах регіонів РФ, включно з Бєлгородською та Воронезькою областями, частково зникло світло.

Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

Так, губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв після удару по ТЕС-1 повідомив про припинення подачі електроенергії на деякі території обласного центру.

За його словами, "з технічних міркувань" також було знижено температуру центрального опалення в домах.

Станцію вдарили ракетами, одна з яких потрапила в будівлю теплогенерації з турбінами, а інші дві - в котельню, пошкодивши її дах, зовнішню частину та основне теплотехнічне обладнання.

Крім того, через ракетний обстріл також постраждали енергетичні та теплові системи в Бєлгороді, через що без світла залишилися 20 тисяч мешканців регіону та міста. Ракети вразили ТЕЦ "Луч", яка була єдиною теплоелектростанцією в обласному центрі після того, як було знищено газотурбінні установки на Бєлгородській ТЕЦ.

Ввечері 8 листопада сталася пожежа на енергетичному об'єкті в Курської області через удар дрона. Без світла залишилось 10 населених пунктів.

Також вранці 9 листопада без електрики залишились кілька районів Таганрога Ростовської області.

Міська голова Світлана Камбулова уточнила, що це сталося через "аварійне відключення високовольтної лінії", причина якого не була озвучена. Жителі міста повідомили, що чули вибух, а "потім пропали світло та вода".

