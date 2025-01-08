У Китаї заборонили заходити в деякі порти танкерам під санкціями США

Shandong Port Group заборонила суднам, які перебувають під санкціями США, заходити до портів у східній китайській провінції Шаньдун, повідомили троє трейдерів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Провінція Китаю Шандунь є домом для багатьох незалежних нафтопереробників, які є основними імпортерами нафти з країн під ембарго США.

За даними трекінгу суден від Kpler, минулого року провінція Шаньдун імпортувала приблизно 1,74 мільйона барелів на день нафти з Ірану, Росії та Венесуели, що становило близько 17% загального імпорту нафти Китаю.

Якщо заборона буде впроваджена, це підвищить витрати на доставку для незалежних нафтопереробних заводів у Шаньдуні — основних покупців санкційної нафти зі знижкою з цих трьох країн, зазначили трейдери.

Минулого місяця Вашингтон запровадив додаткові санкції проти компаній і "тіньового флоту", які займаються іранською нафтою. Обраний президентом Дональд Трамп, який вступає на посаду 20 січня, ймовірно, ще більше посилить санкції проти Ірану, як це було під час його першого терміну.

Трейдери попереджають, що ця заборона може уповільнити імпорт до Китаю — найбільшого імпортера нафти у світі.

Оголошення Shandong Port від понеділка, яке отримали двоє трейдерів і підтвердив третій, забороняє портам приймати, розвантажувати або надавати послуги судам, які перебувають у списку Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC).

Shandong Port керує великими портами на східному узбережжі Китаю, такими як Ціндао, Жичжао та Яньтай, які є ключовими терміналами для імпорту санкційної нафти.