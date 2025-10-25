Moody's знизило кредитний прогноз Франції зі стабільного до негативного

Moody's Ratings знизило кредитний прогноз Франції зі стабільного до негативного, додавши попередження щодо роздутих державних фінансів країни, оскільки ослаблений уряд меншості бореться за прийняття бюджету.

Про це повідомляє Bloomberg.

Рейтинг Франції від Moody's залишається на сім ступенів вище "сміттєвого" рівня — Aa3, нарівні з Британією та Чехією.

"Рішення змінити прогноз на негативний відображає підвищений ризик того, що фрагментація політичного ландшафту країни продовжуватиме заважати функціонуванню законодавчих інститутів Франції", — йдеться в заяві агентства, опублікованій у п'ятницю.

Протягом останніх тижнів Франція зазнала низки погіршень рейтингу, включаючи зниження від S&P, Fitch та DBRS, у зв'язку з ескалацією тривалих політичних потрясінь та ризиком переростання їх у кризу державних фінансів.

Національна асамблея усунула двох прем'єр-міністрів за останній рік через їхні бюджетні плани після того, як дострокові вибори розділили парламент на непримиренні меншості.

Moody's попередило, що якщо призупинення реформи, яка підвищує мінімальний вік виходу на пенсію з 62 до 64 років, триватиме більше кількох років, це ще більше посилить фінансові проблеми та зашкодить потенційному зростанню економіки.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив склад нового уряду. Цьому передувала безпрецедентна політична криза, коли обурення початковим складом уряду змусило його піти у відставку через 14 годин після вступу на посаду.