У Бразилії намагаються заспокоїти ринки після призупинення податкової реформи

Бразильська валюта відскочила в п'ятницю з рекордних внутрішньоденних мінімумів після того, як лідери Конгресу заявили, що вони призупинять реформу державного прибуткового податку.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр фінансів Бразилії Фернандо Хаддад підкреслив, що фіскальні зобов'язання виходять за рамки нового пакету скорочення витрат.

«Ми не зможемо зробити все, що потрібно, за допомогою срібної кулі. Цей комплекс заходів не є вичерпним переліком того, що нам потрібно зробити», - заявив міністр Фернандо Хаддад на заході, організованому банківською лобістською групою "Фебрабан".

Пізніше, в інтерв'ю телеканалу Record TV, він сказав, що уряд може відновити обговорення нових фіскальних заходів через два-три місяці, якщо це буде потрібно.

Інвестори мають сумніви щодо обсягу та ефективності заходів, представлених адміністрацією президента Луїса Інасіо Лули да Сілви на цьому тижні з метою уповільнення витрат для підтримки фіскальної бази, прийнятої минулого року.

Валовий державний борг Бразилії зріс до 78,6% валового внутрішнього продукту в жовтні з 78,2% у вересні, і економісти кажуть, що він може досягти 91% до 2030 року, що посилює скептицизм ринку щодо здатності цієї структури стабілізувати ситуацію.

Бразильський реал, який ослаб до рекордно низького рівня 6,11 за долар після дводенного розпродажу, відіграв втрати і завершив сесію з невеликим зниженням, але все ж таки встановив новий рекорд закриття на рівні 6 за долар США.