У Болівії закінчуються долари для купівлі палива: переходять на криптовалюту
Державна енергетична компанія Болівії YPFB використовуватиме криптовалюту для оплати імпорту енергоносіїв на тлі гострого дефіциту доларів та пального в країні.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників компанії та урядовець.
Болівія стикається з небезпечним скороченням валютних резервів після років зниження експорту природного газу. Це призвело до паливної кризи, регулярних черг на автозаправних станціях і спорадичних протестів.
Представник державної компанії YPFB повідомив Reuters, що після схвалення урядом цифрових активів для підтримки постачань було запроваджено систему закупівлі пального за криптовалюту.
"Відтепер ці криптовалютні транзакції будуть здійснюватися", — заявив представник компанії.
Водночас урядовий представник зазначив, що YPFB поки що не використовувала цифрову валюту для купівлі енергоресурсів, але планує це зробити.
Протягом десятиліть Болівія залишалася нетто-експортером енергоресурсів завдяки значним запасам газу.
Однак країна дедалі більше залежить від імпорту, оскільки внутрішнє виробництво газу скорочується через відсутність масштабних нових родовищ.
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