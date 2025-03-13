У Болівії закінчуються долари для купівлі палива: переходять на криптовалюту

Державна енергетична компанія Болівії YPFB використовуватиме криптовалюту для оплати імпорту енергоносіїв на тлі гострого дефіциту доларів та пального в країні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників компанії та урядовець.

Болівія стикається з небезпечним скороченням валютних резервів після років зниження експорту природного газу. Це призвело до паливної кризи, регулярних черг на автозаправних станціях і спорадичних протестів.

Представник державної компанії YPFB повідомив Reuters, що після схвалення урядом цифрових активів для підтримки постачань було запроваджено систему закупівлі пального за криптовалюту.

"Відтепер ці криптовалютні транзакції будуть здійснюватися", — заявив представник компанії.

Водночас урядовий представник зазначив, що YPFB поки що не використовувала цифрову валюту для купівлі енергоресурсів, але планує це зробити.

Протягом десятиліть Болівія залишалася нетто-експортером енергоресурсів завдяки значним запасам газу.

Однак країна дедалі більше залежить від імпорту, оскільки внутрішнє виробництво газу скорочується через відсутність масштабних нових родовищ.

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