Кількох колишніх працівників TSMC арештовано за крадіжку секретних технологій

Двох колишніх працівників компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) та ще одного підозрюваного було арештовано за підозру в крадіжці інтелектуальної власності найбільшого в світі виробника чипів.

Про це повідомляє газета Financial Times.

TSMC заявила, що вжила юридичних заходів після того, як внутрішній моніторинг виявив, що працівники могли бути причетні до "можливих витоків комерційних секретів".

Справу також підкреслює жорстоку конкуренцію в гонитві за виробництвом найбільш передових напівпровідників. TSMC виробляє понад 90% найсучасніших чипів у світі та за останні роки значно випередила своїх конкурентів Samsung та Intel.

Відділ інтелектуальної власності Прокуратури Тайваню заявив, що допитав кількох підозрюваних і свідків з 25 по 28 липня, обшукав їхні домівки та місця роботи, а також заарештував трьох осіб через "серйозні підозри у порушенні національних законів безпеки".

Затримані підозрювані включають колишнього інженера TSMC та інженера, який ще працював у компанії на момент виявлення проблеми, але вже був звільнений, повідомила прокуратура.

"Завдяки нашим комплексним і надійним механізмам моніторингу ми змогли швидко виявити проблему", — заявила TSMC, не розкриваючи, чи передавалися комерційні секрети конкурентам. Компанія відмовилася надавати подальші деталі, посилаючись на активне розслідування.

Тайвань додав захист "національних основних технологій" до свого Закону про національну безпеку після низки випадків, коли китайські компанії отримували знання про виробництво чипів, вербуючи інженерів на Тайвані.

Серед інтелектуальної власності, якої явно заборонено передавати "іноземним вороже налаштованим силам" і іншим конкурентам, є технологія виробництва чипів менш ніж 14 нанометрів. TSMC планує розпочати масове виробництво чипів на 2 нм вже цього року.

Компанія вже вела тривалі юридичні битви проти конкурентів, які здобували технології TSMC через колишніх інженерів.

Нагадаємо:

Китайські IT-компанії, які самостійно розробляють передові мікрочипи для виробництва на Тайвані, стануть найбільшими постраждалими від нових обмежень США на програмне забезпечення для проєктування електроніки.