Трамп заперечив участь США у фонді на $300 мільярдів для Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не вкладатиме гроші у запропонований фонд на $300 млрд для Ірану і не просив країни Перської затоки фінансувати його.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Виступаючи на саміті G7 у Франції, Трамп назвав "неправдивими" повідомлення про те, що такий фонд стане центральною частиною домовленостей між США та Іраном.

"Ми не вкладемо і 10 центів", — сказав Трамп. Він також заявив, що США "не інвестують у це" і не мають такого фонду.

Раніше американський чиновник заявляв, що Вашингтон обговорював можливість послаблення санкцій і створення великого фонду відбудови для Ірану, якщо Тегеран погодиться на фінальне врегулювання, зокрема ядерну угоду.

За даними співрозмовника, фінансування мало б надходити не від урядів, а від компаній, зацікавлених в інвестиціях в Іран.

Нагадаємо:

Раніше стало відомо, що рамкова угода, яку США та Іран мають остаточно узгодити після підписання меморандуму про взаєморозуміння, передбачає створення фонду інвестицій в іранську економіку на 300 мільярдів доларів.