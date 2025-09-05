Трамп введе мита на чипи від компаній поза США
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація введе мита на імпорт напівпровідників від компаній, які не переміщують виробництво до Сполучених Штатів.
Про це повідомляє агентство Reuters.
З часу повернення в Білий дім у січні Трамп активно використовує загрозу мит як інструмент тиску на торгових партнерів, що викликало волатильність на ринках і посилило глобальну економічну невизначеність.
"Так, я вже це обговорював. Чипи і напівпровідники — ми накладемо мито на компанії, які не заходять у країну. Дуже скоро введемо мито", — сказав він, не уточнивши точні терміни чи ставку.
За словами Трампа, мита будуть «досить значними, хоча й не надто високими», але компанії, які вже будують або планують будівництво виробництва у США, уникнуть цих заходів.
"Якщо вони не заходять у країну — буде мито", — повторив президент. Він також зауважив, що «(CEO Apple) Тім Кук у гарному становищі», оскільки Apple вже оголосила про збільшення інвестицій у США до $600 млрд протягом наступних чотирьох років.
Минулого місяця Трамп заявив, що США введуть 100% мито на імпорт чипів, але воно не стосуватиметься компаній, які виробляють у США або вже зобов’язалися це зробити.
Серед них — тайванська TSMC, південнокорейські Samsung Electronics і SK Hynix, які вже оголосили про великі інвестиції у виробництво чипів у США.
Водночас Трамп стикається з юридичним опором: нижчі суди заблокували більшість його митних заходів, ухвалених на основі закону 1977 року «для надзвичайних ситуацій».
Його адміністрація звернулася до Верховного суду з вимогою відновити повноваження для збереження цих тарифів, які стали ключовою частиною торгової політики президента.
Нагадаємо:
Сполучені Штати посилюють обмеження для південнокорейських виробників чипів Samsung та SK Hynix, відкликавши дозволи, які раніше дозволяли їм отримувати американське обладнання для виробництва напівпровідників у Китаї.