"Люблю Сі, але він нестерпний у переговорах!" – Трамп обурений зривом торгової угоди

Дональд Трамп охарактеризував Сі Цзіньпіна як "надзвичайно складного для укладення домовленостей", на тлі загострення напруженості між США та Китаєм через звинувачення з боку Вашингтона у порушенні торгового перемир’я, підписаного минулого місяця в Женеві.

Про це повідомляє газета Financial Times.

"Мені подобається президент Сі з Китаю, завжди подобався і завжди буде, але він дуже жорсткий ы надзвичайно важкий для укладення угод!» — написав Трамп на своїй платформі Truth Social.

Наразі незрозуміло, чи ці слова стали реакцією Трампа на нещодавній особистий контакт із Сі.

Його заява прозвучала після звинувачень з боку США минулого тижня, що Китай не дотримується зобов’язання схвалювати ліцензії на експорт рідкоземельних металів, що призводить до дефіциту, який загрожує зупинкою частини американської промисловості.

У відповідь цього тижня Китай звинуватив США в "серйозному порушенні" торгового перемир’я, досягнутого обома сторонами в Швейцарії.

Трамп і його команда наполягають, що для вирішення торгового конфлікту необхідна розмова між президентами США та Китаю, однак Пекін поки що не дав жодних сигналів, що погодився на таку розмову.

У вівторок міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив послу США в КНР Девіду Пердю, що Пекін "чесно і строго виконує досягнуті в Женеві домовленості".

"На жаль, США нещодавно вжили низку негативних заходів без обґрунтованих підстав, підриваючи законні права та інтереси Китаю, проти чого Пекін рішуче виступає", — сказав Ван.

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