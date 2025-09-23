"Потужні мита" для РФ: Трамп пригрозив Москві на Генасамблеї ООН

Президент США Дональд Трамп у вівторок виступив на Генасамблеї ООН і попередив Росію про готовність запровадити "дуже потужні тарифи", якщо вона не зробить кроків для завершення війни проти України, та закликав європейські країни приєднатися до цих заходів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Трамп наголосив, що без колективних дій Європи санкції не матимуть потрібного ефекту. Він розглядає пакет обмежень, який може включати покарання для країн, що торгують із Росією, зокрема Індії та Китаю.

При цьому він знову вимагає, щоб ЄС повністю припинив купувати російську нафту.

У промові, що тривала 56 хвилин, Трамп різко критикував ООН і європейських лідерів, виступив проти глобальних зусиль у боротьбі зі зміною клімату, назвавши їх "найбільшим обманом", та закликав обмежувати світову міграцію.

Щодо Близького Сходу він відкинув ідею створення палестинської держави, заявивши, що це "надмірна винагорода для терористів ХАМАС".

