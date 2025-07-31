Трамп дав Мексиці 90 днів відтермінування підвищення мит

Президент США Дональд Трамп оголосив, що він продовжує діючі митні ставки для Мексики на 90 днів, щоб дати більше часу для торгівельних переговорів із сусідом на південь від США.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

На початку цього місяця Трамп погрожував ввести 30% мита на експорт Мексики з 1 серпня, заявивши, що уряд президента Клавдії Шейнбаум не зробив достатньо для забезпечення їхнього спільного кордону.

"Складність угоди з Мексикою дещо відрізняється від інших країн через як проблеми, так і переваги кордону", — написав Трамп у четвер у соціальних мережах після розмови з Шейнбаум. Його рішення було прийнято незабаром після того, як він заявив, що не продовжить свій дедлайн на п'ятницю.

Наразі Мексика продовжуватиме платити 25% мито на фентаніл, 25% мито на автомобілі та 50% мито на сталь, алюміній і мідь, сказав Трамп, додавши, що країна також погодилась негайно скасувати свої "нетарифні торгові бар'єри".

Мексиканський песо зріс до найвищого рівня за сесію на цій новині, але потім дещо знизився, торгуючись на 0,4% вище за 18,8193 за долар станом на 11:15 ранку в Нью-Йорку.

Нагадаємо:

Раніше, президент США Дональд Трамп оголосив, що з 1 серпня вводить мита в розмірі 30% проти Європейського Союзу та Мексики.