Трамп: підтримка США для Аргентини "зникне", якщо Хав’єр Мілей програє вибори

Дональд Трамп заявив, що пакет допомоги США на $20 млрд для Аргентини залежить від політичного успіху Хав'єра Мілея, посилюючи тиск на лібертаріанського лідера напередодні проміжних виборів у країні цього місяця.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

"Вибори вже дуже скоро… Я вважаю, що перемога дуже важлива, — сказав Трамп під час зустрічі з аргентинським президентом у Білому домі у вівторок. — Якщо він переможе, ми залишаємося з ним. А якщо ні — ми уходимо".

Мінфін США минулого четверга оголосив, що втрутився, аби підтримати песо, і погодив валютний своп на $20 млрд, щоб дати дефіцитному на долари центробанку Аргентини доступ до валюти. Допомога розрядила ринкову кризу, яка загрожувала політично вдарити по Мілею — найсильнішому ідеологічному союзнику Трампа в Латинській Америці.

Аргентина проведе парламентські вибори 26 жовтня, на яких партія Мілея La Libertad Avanza спробує збільшити свою меншість у Конгресі. Наступні президентські вибори — у 2027-му. Білий дім не уточнив, про які саме вибори говорив Трамп.

У дописі на Truth Social після зустрічі президент Трамп додав: "Сподіваюся, аргентинці розуміють, наскільки добре він працює, і підтримають його на найближчих проміжних, щоб ми могли й надалі допомагати реалізувати неймовірний потенціал Аргентини. Хав'єр Мілей має мою повну й абсолютну підтримку".

Ціна доларових облігацій Аргентини з погашенням у 2035 році у вівторок впала майже на 4 центи — до 57 центів за долар (дохідність близько 14,2%).

Міністр фінансів США Скотт Бессент на зустрічі у вівторок сказав, що "впевнений" у хорошому результаті лібертаріанської партії Мілея на виборах 26 жовтня.

"Ця допомога ґрунтується на рішучій політиці, і повернення до провальних пероністських підходів змусить США переглянути позицію", — додав він, маючи на увазі головну лівоцентристську опозицію Аргентини — пероністів.

Уряд Мілея минулого місяця опинився у політичній кризі після шокуючої нищівної поразки пероністам на місцевих виборах у провінції Буенос-Айрес, де живе майже 40% аргентинців.

Поразка спричинила набіг на песо, змусивши уряд витрачати мізерні валютні резерви. До американського втручання минулого тижня економісти попереджали, що уряд може бути змушений різко девальвувати песо від його фіксованого коридору ще до проміжних виборів.

Нагадаємо:

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Аргентиною щодо валютної лінії своп на $20 млрд і готові викупити її доларові облігації, щоб підтримати президента-лібертаріанця Хав'єра Мілей у боротьбі зі "спекулянтами".