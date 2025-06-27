Продажі Toyota оновили рекорд третій місяць поспіль: допомагають Японія та США

Toyota Motor третій місяць поспіль зафіксувала рекордні місячні продажі — завдяки високому попиту на гібриди в США, Японії та Китаї.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Компанія повідомила, що у травні глобальні продажі Toyota (включаючи дочірні Daihatsu Motor Co. та Hino Motors Ltd.) склали 955 532 автомобілі, що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Світове виробництво становило 906 984 одиниці.

Продажі автомобілів Toyota та її бренду Lexus зросли на понад 4% у Японії, на 7% у Китаї та на 11% у Північній Америці.

Як повідомили в компанії, наступного місяця Toyota підвищить ціни на деякі моделі в США більш ніж на $200. Це стандартне коригування, що враховує ринкові умови та рівень конкуренції.

Рішення Toyota з’явилось після того, як Mitsubishi Motors Corp. оголосила про підвищення цін у США на три свої моделі. Великі автовиробники намагаються мінімізувати наслідки торговельної війни між США та Китаєм.

Найбільші японські автовиробники, які значною мірою орієнтуються на американський ринок, ризикують зазнати мільярдних збитків, якщо переговори з Білим домом не призведуть до зниження тарифів.

У травні Toyota заявила, що очікує збитків на $1,2 млрд лише за квітень і травень через тарифи. Nissan та Honda прогнозують втрати по $3 млрд кожна, тоді як Subaru та Mazda поки що не оприлюднили прогнозів прибутку на фінансовий рік, що завершиться у березні 2026-го.

Головний торговий переговірник Японії Рьосей Аказава заявив у четвер, що країна не може погодитися з тарифами Трампа на авто у розмірі 25%. За його словами, японські автовиробники щорічно виробляють у США приблизно 3,3 млн автомобілів, що значно більше, ніж 1,37 млн одиниць, які експортуються туди з Японії.

На початку червня голову правління Toyota Акіо Тойоду переобрали на посаді — за нього проголосували власники 97% акцій під час щорічних зборів акціонерів. Після трьох років зниження підтримки інвесторів це свідчить про визнання стабільної роботи компанії у складний період для глобального автопрому.

Нагадаємо:

Продажі нових автомобілів Tesla в Європі в травні впали на 27,9% у порівнянні з тим же місяцем минулого року, попри загальне зростання продажів електрокарів у регіоні на 27,2%.