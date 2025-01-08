Суд ЄС вперше оштрафував Єврокомісію за порушення власного закону

Уперше Генеральний суд ЄС ухвалив рішення про стягнення компенсації з Європейської комісії за недотримання власних норм із захисту даних.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Суд постановив, що Єврокомісія передала персональні дані німецького громадянина до США без належних гарантій і зобов’язав її виплатити 400 євро ($412) компенсації.

Громадянин використав функцію "Увійти через Facebook" на сторінці входу ЄС для реєстрації на конференцію.

Суд, який розглядає позови проти інституцій ЄС, визнав, що передача IP-адреси користувача компанії Meta Platforms у США порушує правила ЄС щодо захисту даних.

Загальний регламент захисту даних (GDPR) у Європі вважається одним із найсуворіших і найвсеосяжніших законів про конфіденційність даних у світі.

Великі компанії, такі як Klarna, Meta, LinkedIn та інші, вже неодноразово отримували значні штрафи від ЄС за недотримання цих норм.