Стало відомо, хто може придбати американський TikTok за $40 мільярдів

Американські операції TikTok планує викупити консорціум, до якого увійдуть Oracle Corp., венчурний фонд Andreessen Horowitz та інвесткомпанія Silver Lake Management LLC.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Проєкт рамкової угоди оголосили в понеділок високопосадовці США та Китаю після двох днів переговорів у Мадриді. Він передбачає створення окремої американської версії популярного додатка. Oracle, Andreessen Horowitz і Silver Lake отримають частки в новій компанії.

Угода має вирішити суперечку у відносинах Пекіна й Вашингтона та визначити майбутнє найдорожчої приватної компанії Китаю вартістю близько 400 млрд доларів. Її відеосервіс здобув приблизно 170 млн американських користувачів, здебільшого молодих, перш ніж його визнали загрозою нацбезпеці США.

Відповідно до початкових домовленостей, частка ByteDance у TikTok знизиться до менш ніж 20%, щоб виконати закон США 2024 року, який зобов’язує китайського власника або продати бізнес, або піти з американського ринку.

Після завершення угоди користувачів перенесуть на нову платформу з тими самими алгоритмами рекомендацій. ByteDance ліцензуватиме відповідні технології.

Oracle і надалі надаватиме хмарні послуги TikTok у межах багатомільярдного проєкту Project Texas, що забезпечує зберігання даних користувачів у США та інших країнах.

Ціна придбання поки не визначена. Американські активи TikTok оцінюють у 35–40 млрд доларів, але оцінки можуть зрости на тлі буму штучного інтелекту. Також неясно, яку саме частку отримає кожен із потенційних інвесторів; наприклад, Oracle планує меншу частку.

Нагадаємо:

У вівторок акції Oracle зростали майже на 6% у Нью-Йорку, проте пізніше втратили більшу частину підйому. З початку року папери компанії подорожчали на 84% завдяки зростанню хмарного бізнесу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа і Китай досягли угоди про збереження роботи TikTok у Штатах.

Пекін заявив, що американська версія TikTok, яку мають продати інвесторам у США, використовуватиме китайський алгоритм материнської компанії ByteDance.