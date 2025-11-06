США скоротять кількість авіарейсів на 10% у 40 аеропортах через шатдаун

Починаючи з п'ятниці, у 40 великих аеропортах США кількість рейсів уріжуть на 10%, оскільки федеральні авіаційні чиновники намагаються полегшити дефіцит авіадиспетчерів, поглиблений урядовим шатдауном.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Міністр транспорту США Шон Даффі в середу заявив, що Федеральне авіаційне управління (FAA) почне скорочувати рейси, аби зберегти безпеку авіаперельотів на тлі шатдауну та національної нестачі близько 2 000 диспетчерів.

Перелік 40 аеропортів оприлюднять у четвер, сказав адміністратор FAA Браян Бедфорд на спільній пресконференції з Даффі, додавши, що рішення буде "засноване на даних".

"Йдеться не про те, у яких авіакомпаній більше рейсів і звідки. Йдеться про те, де найбільший тиск і як його зняти", - зазначив Даффі.

Бедфорд і Даффі попередили, що можуть запровадити додаткові обмеження, якщо початкові кроки не знімуть кадрового тиску.

United Airlines заявила, що "зосередить скорочення розкладу на регіональних і внутрішніх магістральних рейсах", а міжнародні та міжхабові перельоти планує не зачіпати.

American Airlines повідомила, що "очікує додаткової інформації від FAA, щоб визначити, які рейси будуть зачеплені", але "переважна більшість подорожей наших клієнтів не постраждає".

За даними FAA, щодня через аеропорти США проходять близько 3 млн пасажирів на понад 44 тис. рейсів. Обмеження торкнуться комерційних і вантажних рейсів на внутрішніх і міжнародних напрямках, а також космічних запусків.

Бедфорд сказав, що повітряний простір США працює безпечно й ефективно, але аналіз виявив "ознаки втоми" серед диспетчерів.

Шатдаун тим часом входить у рекордний п'ятий тиждень, і ознак домовленості про відновлення роботи уряду мало.

Нагадаємо:

Понад 8 тисяч рейсів у США зазнали затримок на тлі триваючих прогулів та відсутності авіадиспетчерів і на фоні 26-го дня часткового призупинення роботи федерального уряду.