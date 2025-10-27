У США понад 8 тисяч затримок авіарейсів через брак диспетчерів і шатдаун уряду

Понад 8 тисяч рейсів у США зазнали затримок на тлі триваючих прогулів та відсутності авіадиспетчерів і на фоні 26-го дня часткового призупинення роботи федерального уряду.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив, що в суботу Федеральне управління авіації (FAA) стикалося з проблемами укомплектованості диспетчерів у 22 локаціях, і попередив, що додаткові нестачі спричинять нові затримки та скасування рейсів у найближчі дні.

За даними FlightAware, у понеділок у США було понад 8 тисяч затримок - проти приблизно 5 300 у суботу. З моменту початку шатдауну 1 жовтня затримки часто перевищують середній рівень.

За неділю Southwest Airlines затримала 45% рейсів - близько 2 000. В American Airlines затрималося майже 1 200 рейсів, або близько третини. У United Airlines - 24%, тобто 739 рейсів; у Delta Air Lines - 610 рейсів, або 17%.

Близько 13 000 авіадиспетчерів і близько 50 000 співробітників Служби транспортної безпеки (TSA) змушені працювати, не отримуючи зарплати, поки триває шатдаун.

За ситуацією зростання затримок і скасувань уважно стежать як за індикатором того, наскільки урядове блокування ускладнює повсякденне життя американців. Це, своєю чергою, може посилити тиск на законодавців, аби вони розблокували бюджет і завершили шатдаун.

У суботу FAA зафіксувало 22 "тригери" нестач персоналу, сказав Даффі в ефірі "Sunday Morning Futures" на Fox News. За його словами, це "один із найвищих показників у системі" від 1 жовтня. "Це ознака того, що диспетчери на межі виснаження", — додав він.

