США почнуть переговори з Китаєм щодо угоди з TikTok з наступного тижня – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що в понеділок (7 липня) або вівторок (8 липня) почне переговори з Китаєм щодо можливої угоди з TikTok.

Про це повідомляє Reuters.

Трама сказав, що США "практично" досягли угоди про продаж TikTok.

"Я думаю, що ми почнемо в понеділок або вівторок... переговори з Китаєм, можливо, з президентом Сі або одним з його представників, але ми практично досягли угоди", - сказав Трамп журналістам.

Минулого місяця Трамп продовжив до 17 вересня термін, відведений китайській компанії ByteDance на продаж американських активів TikTok.

Навесні 2025 року готувалася угода про виділення американського підрозділу TikTok в нову компанію з штаб-квартирою в США, більшість акцій якої належатиме американським інвесторам, але вона була призупинена після того, як Китай заявив, що не схвалить її після оголошення Трампом високих мит на китайські товари.

"Я не впевнений (чи скхалить Китай угоду, – ЕП), але думаю, що так. Президент Сі і я маємо чудові стосунки, і я думаю, що це добре для них. Я вважаю, що угода вигідна для Китаю і вигідна для нас", – відповів Трамп на запитання, наскільки він впевнений, що Китай погодиться на угоду.