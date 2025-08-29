США ускладнюють виробництво чипів у Китаї для Samsung та SK Hynix

Сполучені Штати посилюють обмеження для південнокорейських виробників чипів Samsung та SK Hynix, відкликавши дозволи, які раніше дозволяли їм отримувати американське обладнання для виробництва напівпровідників у Китаї.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Міністерство торгівлі США у 2022 році надало компаніям винятки зі всеосяжних обмежень на продаж американського обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю. Тепер для закупівель такого обладнання компаніям доведеться отримувати окремі ліцензії.

У документі також згадувалася Intel (INTC.O), яка втратила право на використання обладнання в Китаї. Водночас Intel цього року завершила продаж свого заводу в Даляні, тож обмеження на неї фактично не вплинуть.

Такі зміни можуть скоротити продажі до Китаю американських виробників обладнання KLA Corp, Lam Research та Applied Materials. Акції цих компаній вже впали: Lam — на 3,7%, Applied Materials — на 1,9%, KLA — на 2%.

У червні, коли вперше з’явилася інформація про можливе відкликання дозволів, представник Білого дому заявив, що США «просто готують ґрунт» на випадок, якщо перемир’я в торгових переговорах з Китаєм зірветься.

Зараз між США і Китаєм діє тарифне перемир’я: на китайський імпорт у США встановлено 30% мита, а на американські товари у Китаї — 10%. Торговельна війна між двома найбільшими економіками світу вплинула на все — від постачання рідкоземельних металів до закупівлі американської сої.

Тим часом тисячі заявок від американських компаній на експорт товарів і технологій у Китай зависли без розгляду, створивши величезний беклог. Серед них — заявки на мільярди доларів щодо обладнання для виробництва напівпровідників.

Samsung і SK Hynix раніше мали статус Validated End User (VEU), який дозволяв американським постачальникам швидше і простіше відвантажувати їм продукцію. Цей статус тепер скасовано.

Очікується, що від обмежень виграють китайські виробники обладнання, які зможуть частково закрити прогалини. Також це може допомогти американській Micron (MU.O), яка конкурує із Samsung та SK Hynix у сфері пам’яті.