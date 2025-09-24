США купуватимуть борги Аргентини, щоб зупинити кризу

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати ведуть переговори з Аргентиною щодо валютної лінії своп на $20 млрд і готові викупити її доларові облігації, щоб підтримати президента-лібертаріанця Хав’єра Мілей у боротьбі зі "спекулянтами".

Про це повідомляє агентство Financial Times.

За словами Бессента, Білий дім буде "рішучим у підтримці союзників США", намагаючись заспокоїти фінансову кризу, що охопила Мілея — єдиного союзника Дональда Трампа серед лідерів великих економік Латинської Америки.

У дописі на X у середу він зазначив, що "Міністерство фінансів США веде переговори з аргентинськими посадовцями про валютну лінію своп обсягом $20 млрд для Центрального банку".

Він додав: "Ми готові викупати доларові облігації Аргентини, коли це буде необхідно".

Бессент нагадав про стабілізаційний фонд, використаний 1995 року для порятунку Мексики, і підкреслив: "Ми також готові надати значний резервний кредит через Фонд стабілізації обмінного курсу та вже активно обговорюємо це з командою Мілея".

Мілею доводиться долати найглибшу кризу свого президентства напередодні парламентських виборів наступного місяця. Хоча його економічні заходи стримали гіперінфляцію, вони пригальмували зростання.

Поразка партії Мілея на регіональних виборах цього місяця та корупційний скандал налякали інвесторів, спровокувавши втечу з песо й загрозу хаотичної девальвації.

Довідка. Якщо США домовляться з Аргентиною про лінію своп на $20 млрд, це означає, що Центральний банк Аргентини зможе швидко отримати до 20 мільярдів доларів для підтримки курсу песо, не витрачаючи своїх валютних резервів.

Нагадаємо:

Однією з найбільших проблем президента Аргентини Хав’єра Мілєя у стримуванні валютної кризи є переоцінка національної валюти - реальний курс песо до долара має бути меншим на 20-30%.