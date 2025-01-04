США мають намір продати Ізраїлю зброї на $8 млрд – Axios

За даними Axios, Державний департамент "неофіційно" повідомив Конгрес про запропоновану угоду з Ізраїлем на суму 8 мільярдів доларів, яка включатиме боєприпаси для винищувачів і ударних гелікоптерів, а також артилерійські снаряди.

Джерело: Axios із посиланням на поінформовані джерела

Деталі: Видання зазначає, що це, ймовірно, буде останній продаж зброї Ізраїлю, схвалений адміністрацією президента США Джо Байдена.

Про угоду йдеться на тлі заяв прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його прихильників про те, що Байден наклав на Ізраїль мовчазне "ембарго на постачання зброї".

Деякі демократи наполягали на тому, щоб адміністрація поставила продаж зброї Ізраїлю в залежність від того, як Ізраїль веде військові дії, і як вирішується гуманітарна ситуація в Газі, але Байден відмовився це зробити.

За словами джерел, ця угода є довгостроковою. Частину виробництва і постачання боєприпасів можна буде здійснити за рахунок наявних у США запасів, але для доставки більшої частини знадобиться один або більше років.

Крім того, джерела повідомили, що продаж зброї, який має бути схвалений комітетами у закордонних справах Палати представників і Сенату, включає:

ракети AIM-120C-8 AMRAAM класу "повітря-повітря" для винищувачів для захисту від повітряних загроз, в тому числі безпілотники;

артилерійські снаряди;

ракети Hellfire AGM-114 для ударних вертольотів;

керовані авіабомби малого діаметру, комплекти JDAM для перетворення некерованих бомб у високоточні, бойові частини вагою 500 фунтів і запали для бомб.

Джерело, знайоме з угодою про продаж зброї, повідомило, що Держдеп заявив Конгресу, що угода спрямована на "підтримку довгострокової безпеки Ізраїлю шляхом поповнення запасів критично важливих боєприпасів і засобів протиповітряної оборони".

Пряма мова офіційного представника США: "Президент чітко дав зрозуміти, що Ізраїль має право захищати своїх громадян відповідно до міжнародного права і міжнародного гуманітарного права, а також стримувати агресію з боку Ірану і його маріонеток. Ми продовжимо надавати можливості, необхідні для захисту Ізраїлю".

Що передувало: Сполучені Штати восени заявили Ізраїлю, що впродовж наступного місяця він повинен вжити заходів для поліпшення гуманітарної ситуації в Газі або зіткнутися з можливими обмеженнями американської військової допомоги, заявили американські офіційні особи.

Українська правда