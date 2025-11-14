США досягли торгової угоди зі Швейцарією

Адміністрація Трампа досягла торгової угоди з Швейцарією, згідно з якою тарифи на імпорт товарів із цієї країни знижуються до 15%, що завершує їхню багатомісячну торгову суперечку.

Про це повідомляє агентство Financial Times.

Джемісон Грір, представник торгового відомства США, заявив CNBC, що деталі угоди будуть оприлюднені пізніше того ж дня, зазначивши, що Швейцарія погодилася "переслати велику частину виробництва" і знизити свій торговий профіцит із США.

Вашингтон запровадив тариф у 39% на імпорт товарів із Швейцарії в серпні, що призвело до одних із найвищих мит в Європі і викликало тривалі переговори між країнами.

Попри досягнення угод із Великою Британією, ЄС та низкою інших торгових партнерів у останні місяці, угода зі Швейцарією не була досягнута до цього тижня. Швейцарські чиновники сподівалися знизити американські тарифи до 15%, щоб привести їх до рівня мит, що застосовуються до ЄС.

"Швейцарія та США успішно знайшли рішення: тарифи США будуть знижені до 15%. Дякуємо президенту Трампу за конструктивну взаємодію", — заявила федеральна рада Швейцарії — виконавча влада країни — у заяві на платформі X у п'ятницю.

Ця угода стала результатом візиту до Білого дому минулого тижня старших швейцарських керівників, зокрема з компаній Rolex та Richemont, які намагалися донести до Трампа, який збиток завдають ці мита Швейцарії.

За умовами угоди Швейцарія інвестуватиме 200 мільярдів доларів у США протягом каденції Трампа, зокрема 70 мільярдів доларів наступного року. Угода також включає переміщення виробничих потужностей до США з боку фармацевтичних компаній, золотих рафінерій і виробників залізничного обладнання.

