Соцмережа Маска заплатить близько 10 мільйонів доларів через блокування акаунта Трампа

Соцмережа X, якою володіє Ілон Маск, погодилася виплатити близько 10 млн дол Дональду Трампу в рамках врегулювання позову, який подав президент США після блокування свого акаунта.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зазначається, що команда Трампа розглядала варіант припинення судового процесу через близькість Маска до Трампа і той факт, що бізнесмен витратив 250 мільйонів доларів під час виборчої кампанії.

Позов проти Twitter та тодішнього керівника компанії Джека Дорсі було подано ще у 2021 році. У 2022 році федеральний суддя відхилив позов проти Twitter, і адвокати Трампа подали апеляцію.

Федеральний апеляційний суд розглянув аргументи сторін восени 2023 року, але не встиг ухвалити рішення. Через два тижні після виборів юристи Трампа повідомили, що ведуть переговори про мирову угоду з Twitter. Минулого тижня всі сторони справи подали клопотання про відкликання апеляції, яке суд задовольнив у понеділок.

Нагадаємо, у січні 2021 року Twitter, Facebook та Instagram заблокували акаунти Трампа після штурму Капітолію його прихильниками, незгодними з результатами виборів. Соцмережі звинуватили тодішнього президента у підбурюванні до заворушень.

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