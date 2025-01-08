Сінгапурський фондовий індекс сягнув історичного максимуму

Сінгапурський фондовий індекс закрився в середу на історичному максимумі, чому сприяло триваюче ралі в банківських акціях.

Про це пише Bloomberg.

Індекс Straits Times виріс на 1,5%, піднявшись вище попереднього рекордного рівня, зафіксованого в жовтні 2007 року. Акції DBS Group Holdings Ltd., Oversea-Chinese Banking Corp. та United Overseas Bank Ltd. досягли нових максимумів.

Стрімке зростання кредитування та здатність місцевих кредиторів компенсувати будь-яке зниження прибутковості через зниження відсоткових ставок сприяли нещодавньому зростанню банківських акцій Сінгапуру. Зусилля уряду з відродження фондового ринку острівної держави також привернули увагу інвесторів.

З усім тим, спостерігачі за ринком висловлюють сумніви щодо перспектив фондового ринку країни. Дехто каже, що біржа є тінню самої себе, оскільки кількість делістингів перевищує кількість нових лістингів, а відомі регіональні компанії вирішили вийти на біржу деінде.

Влада розглядає можливість скасування застарілих правил і шляхи заохочення якісного лістингу та підвищення ліквідності для зміцнення ринку. Урядова робоча група має оголосити свої рекомендації пізніше цього року.