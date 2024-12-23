Швейцарія долучилася до 15-го пакета санкцій ЄС проти РФ і до обмежень щодо Білорусі

Влада Швейцарії ухвалила рішення приєднатися до ухваленого 16 грудня Європейським Союзом 15-го пакета санкцій проти Росії, а також до заходів проти Білорусі.

Про це повідомили у швейцарському уряді, передає "Європейська правда".

Як йдеться у заяві, Федеральний департамент економічних справ, освіти та досліджень Швейцарії, як компетентний орган з питань санкцій, розширив список санкцій проти Росії та Білорусі.

"Таким чином, Швейцарія приєднується до додаткових санкцій, запроваджених ЄС у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України та ситуацію в Білорусі. Зміни набудуть чинності 24 грудня", – акцентували у заяві.

Відтак, як наголосили у Швейцарії, на нових підсанкційних осіб також поширюється заборона на в'їзд і транзит через країну.

"Міністерство ухвалило індивідуальні фінансові санкції, які ЄС запровадив проти Білорусі в межах його заходів проти білоруського режиму через ситуацію в цій країні", – додали у заяві.

16 грудня Рада ЄС ухвалила 15-й пакет санкцій проти Росії. Зокрема, ще 52 судна з російського "тіньового флоту" були покарані забороною на доступ до портів і певних послуг.

Також у грудні ЄС вперше ввів санкції через так звані гібридні російські атаки.

Пізніше німецьке видання Welt am Sonntag написало, що ЄС має намір ухвалити наступний пакет санкцій проти Росії 24 лютого – у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Європейська правда