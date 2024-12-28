"Схоже, Путін доручив відкрити другий енергетичний фронт": Зеленський про погрози Фіцо

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяви премʼєр-міністра Словачини Роберта Фіцо, який пригрозив Україні "відповіддю" на призупинку транспортування російського газу.

Про це президент написав на своїй сторінці у соцмережі X (Twitter).

Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 28, 2024

"Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електространціях і розподільчій мережі", – написав Зеленський.

Президент зазначив, що єдиною причиною потреби України у імпорті електроенергії є окупація росією Запорізької АЕС та постійні масовані удари по енергетиці.

Президент заявив, що Фіцо намагається затягнути Словаччину в "намагання Росії завдати болю українцям".

Зеленский також додав, що через погрози Фіцо Словаччина може втратити до 200 мільйонів доларів на рік, які сплачує Україна за експорт електроенергії.

"Частка Словаччини в імпорті електрики в Україну близько 19 %. Уряд України працює з нашими сусідами в ЄС, щоб зберегти необхідний обсяг постачання електрики. Словаччина є частиною єдиного європейського енергоринку, і Фіцо повинен поважати загальноєвропейські правила

Будь-які свавільні рішення в Братиславі чи накази з Москви для Фіцо щодо електрики не призведуть до зупинки імпорту електрики в Україну, але точно можуть призвести до розриву чинної влади Словаччини з європейською спільнотою", – додав президент.