Російські "самогубства": як загадково загинули десятки топменеджерів РФ

Від початку 2022 року до літа 2025-го Росію сколихнули щонайменше 34 загадкові смерті серед високопосадовців, топ-менеджерів державних компаній і бізнесменів.

Такі розрахунки наводить InformNapalm.

Здебільшого це були люди, які працювали у стратегічно важливих для Кремля сферах - нафтогаз, фінанси, оборонка, транспорт і держуправління. У списку - керівники "Газпрому", "Лукойлу", "Новатека", "ТАІФу", а також банків і фондових структур на кшталт "Газпромбанку", "Локо-Банку", "РосЕвроБанка" і Московської біржі.

Пік смертей припав на 2022 рік - саме тоді, коли Росія почала повномасштабну війну проти України й отримала хвилю міжнародних санкцій. Того року зафіксували 19 смертей. У 2023-му - вже 9. У 2024 і 2025 роках - по три випадки.

Аналітики пов'язують це з можливими внутрішніми "чистками". Більшість випадків сталися в Москві, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Сочі та Якутську. Але є й закордонні інциденти - Іспанія, Індія, Аргентина, Велика Британія.

У багатьох випадках загиблі мали доступ до інформації про корупційні схеми, фінансові махінації або були свідками кримінальних оборудок.

InformNapalm не робить прямих висновків, але вказує на тенденцію: це цілеспрямовані та централізовані дії для контролю та залякування еліт у нестабільний для Росії період.

Нагадаємо:

У березні 2024 року віцепрезидент російської нафтогазової компанії "Лукойл" Віталій Робертус помер на 54 році життя. Він став четвертим топменеджером компанії з початку повномасштабної війни, який помер.

До Маганова, у травні 2022 року, помер колишній топменеджер "Лукойлу" Олександр Суботін, його тіло знайшли в приватному будинку. За версією слідства причиною смерті Суботіна також стала гостра серцева недостатність.