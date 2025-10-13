Samsung готується до найвищого квартального прибутку за три роки

Очікується, що Samsung Electronics покаже найвищий з 2022 року прибуток за третій квартал завдяки вищим цінам на пам'ять, які підтримують серверний попит і відновлення запасів у клієнтів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними LSEG SmartEstimate (31 аналітик), найбільший у світі виробник чипів пам'яті може відзвітувати про операційний прибуток 10,1 трлн вон ($7,11 млрд) за липень-вересень, що на 10% більше, ніж роком раніше.

Аналітики пов'язують відновлення переважно з кращим ціноутворенням на звичайну пам'ять, що компенсує більш слабкі обсяги продажів HBM, оскільки Samsung ще не постачає свої новітні HBM-продукти для Nvidia.

HBM - критичні для розвитку ШІ - знижують споживання енергії та прискорюють обробку великих масивів даних завдяки вертикальному "нашаруванню" чіпів.

Попит на пам'ять, особливо з боку гіперскейлерів та інвестицій у сервіси на кшталт ChatGPT, збільшив навантаження на звичайні сервери, що й підштовхнуло ціни на традиційну пам'ять.

Ціни на деякі DRAM, які широко застосовуються в серверах, смартфонах і ПК, у третьому кварталі підскочили на 171,8% р/р (TrendForce).

Незважаючи на сильні результати "звичайної" пам'яті, затримки з постачанням 12-шарових HBM3E для Nvidia тиснули на прибуток і котирування Samsung. Конкуренти SK Hynix і Micron більше виграли від ШІ-попиту, тоді як експозиція Samsung до Китаю (де продажі передових чипів обмежені США) стримувала зростання.