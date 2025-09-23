Удар дронами – і рекорд: експорт нафти РФ досяг максимуму за 16 місяців

Росія збільшила морський експорт сирої нафти до найвищого рівня за останні 16 місяців на тлі зниження роботи власних нафтопереробних заводів через українські атаки дронів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними відстеження суден Bloomberg, середні чотиритижневі відвантаження з російських портів сягнули 3,62 млн барелів на добу станом на 21 вересня. Це найбільше з травня 2024 року.

Оцінки JPMorgan свідчать, що переробка нафти в Росії впала нижче 5 млн барелів на добу — мінімум із квітня 2022 року. У звичайні серпень–вересень російські заводи переробляли близько 5,4 млн барелів, тож атаки зменшили виробництво щонайменше на 7 %.

Попри пошкодження насосних станцій, постачання до експортних терміналів Балтійського й Чорного морів не зазнало різкого скорочення: минулого тижня у Приморську завантажили рекордні 12 танкерів. Резервні ємності на терміналах дають змогу підтримувати відвантаження, поки триває ремонт.

Тим часом видобуток у Росії зростає за угодою ОПЕК+, що підняла її квоту більш як на 400 тис. барелів на добу з березня. Через атаки дронів компанії спрямовують більше сирої нафти на експорт.

Нове посилення санкцій ЄС поки не на часі. Президент США Дональд Трамп пов’язав подальші заходи з повною відмовою ЄС від закупівель російської нафти, що малоймовірно через позицію Угорщини та Словаччини.

Блок розглядає митні збори як альтернативу санкціям, адже для них потрібна лише більшість голосів. Також готується наступний пакет обмежень, який може вдарити по трейдерах у Китаї та Індії й пришвидшити заборону імпорту російського ЗПГ.

