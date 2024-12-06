Російський "Аерофлот" почав скуповувати старі літаки для розбору на запчастини

Найбільший російський авіаперевізник - компанія "Аерофлот" - збирається отримати від групи "Волга-Дніпро" п'ять вантажних Boeing 737, щоб пустити їх на запчастини.

Про це повідомляє російський "Коммерсант", пише The Moscow Times.

За словами джерел видання, йдеться про борти віком 21-22 роки й вартістю від 1,4 млрд до 1,9 млрд руб кожен.

Права на їхнє користування належать структурі "Атран", що входить у "Волгу-Дніпро".

"Аерофлот" має намір домовитися про переуступку прав на лізинг і укласти угоду страхового врегулювання з власником бортів - ірландською компанією AerCap. При цьому "Аерофлот" хоче передати літаки своїй "дочці" - лоукостеру "Победа".

Однак конвертувати вантажні літаки в пасажирські в умовах санкцій буде занадто складно і "невиправдано дорого", кажуть джерела "Коммерсанта". Тому "Аерофлот" має намір зняти з них двигуни, стійки шасі, авіоніку та інші комплектуючі.