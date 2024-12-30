Російські контрабандисти ввозять розкішні автомобілі з Європи попри санкції – FT

Російські контрабандисти беруть десятки тисяч євро за ввезення розкішних автомобілів з Європи, адже санкції ЄС, запроваджені у відповідь на повномасштабне вторгнення Москви в Україну, вдарили по заможним росіянам.

Про це пише агентство Financial Times.

Financial Times виявила п’ять російських компаній, які пропонують контрабандно перевозити автомобілі з Європи з об’ємом двигунів, що підпадають під санкції ЄС, введені у 2022 році як частина заборони на експорт розкішних товарів до Росії.

На прикладі оголошення російського імпортера AvtoImport на сайті Auto.ru видно BMW 530 d M Sport за ціною 68 200 доларів. Фото показує, що автомобіль досі знаходиться у Німеччині. Станом на середину грудня цей автомобіль ще продавався за 31 900 євро на сайті німецького продавця Autopartner BGL.

"Оголошення, які публікуються в Росії, не мають до нас жодного відношення," — сказав представник Autopartner BGL, підтвердивши, що автомобіль все ще в Німеччині і на той момент не був проданий.

FT виявила понад 50 розкішних автомобілів від 25 різних німецьких автосалонів на російському сайті Auto.ru, які російські імпортери пропонували з націнкою близько 19 000 євро в середньому.

Контрабандисти часто заявляють, що автомобілі будуть відправлені до третьої країни. Наприклад, FT відстежила чорний Mercedes-Benz S350, який у січні 2024 року був проданий киргизькій таксомоторній компанії німецьким дилером Kessler & Haag, а вже у березні зареєстрований у Москві як таксі.

"Ми маємо покупця, платника, експортера, у нього є експортні документи. Що ще ми маємо зробити?" — заявив Артур Кесслер, представник Kessler & Haag. "Мене не цікавить, що відбувається з автомобілями після цього... Я просто веду бізнес і виконую свої обов’язки".

Постачання європейських автомобілів до Росії триває попри посилення санкцій ЄС, спрямованих на послаблення воєнної машини Москви та викликання невдоволення режимом.

Після того як ЄС у липні посилив обмеження на ввезення розкішних товарів через Білорусь, контрабандисти використовують довші та дорожчі маршрути для доставки автомобілів.

Представник з продажу AvtoImport розповів журналісту FT, який видавав себе за потенційного покупця, що автомобілі з Німеччини тепер перевозять "не через Білорусь, а через Туреччину, Грузію, а потім до Росії".

"Експорт автомобілів із Європи став надзвичайно складним," — додав він. За його словами, тепер дешевше і швидше перевозити німецькі автомобілі преміум-класу через Південну Корею, яка ввела "мінімальні" санкції проти Росії.

За приблизно 30 000 рублів, додав він, можна переналаштувати бортові системи автомобіля з корейської на російську.

Митник однієї з країн Балтії підтвердив, що підозрілі експортні поставки автомобілів із Німеччини зменшилися після оновлення санкцій щодо Білорусі. "Загалом кількість автомобілів зменшується, але потік все ще є," — зазначив він. "Деякі автомобілі все ще потрапляють до Росії, хоча формально вони призначені для країн Центральної Азії, таких як Киргизстан і Казахстан."