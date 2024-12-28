Російські хакери атакували МЗС Італії та аеропорти у Мілані

У суботу хакери атакували близько десяти офіційних вебсайтів в Італії, в тому числі сайти Міністерства закордонних справ і двох аеропортів Мілана, тимчасово зупинивши їх роботу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на агентство кібербезпеки Італії.

Проросійська хакерська група Noname057(16) взяла на себе відповідальність за кібератаку на Telegram, заявивши, що італійські "русофоби отримують заслужену кібер-відповідь".

Речник італійського агентства кібербезпеки заявив, що цілком ймовірно, що так звана «розподілена атака на відмову в обслуговуванні» (DDoS) може бути пов'язана з проросійським угрупуванням.

Під час таких атак хакери намагаються перевантажити мережу незвично високими обсягами трафіку даних, щоб паралізувати її роботу.

Речник повідомив, що агентство надало швидку допомогу установам і фірмам, які зазнали атаки, і що вплив атаки був «пом'якшений» менш ніж за дві години.

Кібератака не спричинила жодних перебоїв у польотах в міланських аеропортах Лінате і Мальпенса, повідомив представник компанії SEA, яка управляє цими аеропортами.

Хоча веб-сайти були недоступні, мобільні додатки аеропортів продовжували функціонувати, додав представник SEA.