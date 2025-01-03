Росіяни у 2024 році переказали шахраям понад 1,5 мільярда доларів
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Протягом 11 місяців 2024 року росіяни переказали кібершахраям 1,6 млрд дол (168 млрд руб).
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на дані МВC РФ.
"Кіберзлочинами завдається істотна шкода економіці та майновим правам громадян", – додав міністр внутрішніх справ РФ Володимир Колокольцев.
За 11 місяців 2024 року в РФ було зареєстровано понад 702 000 звернень щодо IT-злочинів, що на 14,3% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Зазначається, що приріст шахрайств скоротився із 44% у 2023 році до 9,2% у 2024 році.