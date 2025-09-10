Росія розглядає мораторій на банкрутства металургійних гігантів

Росія може запровадити мораторій на банкрутства у металургійній галузі, йдеться в урядовому документі, опублікованому у середу. Це свідчить про зростання занепокоєння станом сектора, який потерпає від падіння попиту, високих відсоткових ставок та сильного рубля.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Документ — протокол засідання урядової комісії з фінансової стабільності від 28 серпня — зобов’язав міністерства економіки та промисловості до 28 жовтня подати пропозиції щодо доцільності ефективної заборони на банкрутства у галузі.

Крок стане частиною ширших заходів підтримки сектору й наслідує аналогічні дії для вугільної промисловості, які включали податкові відстрочки та обмеження дивідендів і бонусів для топменеджменту.

Росія є п’ятим у світі виробником сталі з обсягом виробництва близько 71 млн тонн у 2024 році.

Один із провідних виробників, "Северсталь", у липні оцінив падіння попиту на сталь у першій половині року на 15% через високі ключові ставки. Разом із низькими цінами це призвело до зниження чистого прибутку компанії у другому кварталі на 55%.

Рада директорів Центробанку має зібратися 12 вересня для ухвалення рішення щодо ключової ставки. Аналітики, опитані Reuters, очікують зниження на 200 базисних пунктів, оскільки економіка сповільнюється швидше, ніж прогнозувалося, тоді як інфляція слабшає.

Очікується, що зростання російської економіки знизиться до 1,2% у 2024 році порівняно з 4,3% торік.

Аналітичний центр, який консультує уряд, у січні попереджав: Росія може зіткнутися з хвилею корпоративних банкрутств, оскільки частка підприємств із ризиковими рівнями боргу подвоїлася у 2024 році. Однак уряд та Центробанк відкинули ці попередження, заявивши, що ситуація під контролем.

