Президент Тайваню обговорив з технологічними компаніями відповідь на тарифи США

Президент Тайваню Лай Чін-те зустрівся з керівниками технологічних компаній, щоб обговорити, як реагувати на нові тарифи США, пообіцявши забезпечити глобальну конкурентоспроможність Тайваню і захистити інтереси острова.

Про це повідомляє Reuters.

У середу президент Дональд Трамп оголосив про введення повсюдних імпортних тарифів, значно підвищивши мита для десятків торгових партнерів, в тому числі для Тайваню, який має значне позитивне сальдо торгового балансу зі США і стикається з 32% митом на свою продукцію.

Однак американські тарифи не поширюються на напівпровідники, які є основною статтею тайванського експорту.

Лай зустрівся з керівниками компаній у своїй офіційній резиденції, щоб обговорити відповідь на "глобальні економічні та торговельні виклики, спричинені взаємною тарифною політикою", повідомила його прес-секретар Карен Куо в своїй заяві.

Вона не повідомила, які саме компанії були присутні на зустрічі, зазначивши лише, що серед них було кілька представників галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).