Працівники Volkswagen проведуть попереджувальні страйки по всій Німеччині

Робітники Volkswagen вийдуть на попереджувальні страйки в понеділок 2 грудня на заводах по всій Німеччині, заявила профспілка IG Metall. Це будуть перший масштабний страйк на внутрішніх підприємствах Volkswagen з 2018 року.

Про це повідомляє Reuters.

Представники профспілок VW 22 листопада проголосували за проведення обмежених страйків на німецьких підприємствах з початку грудня після того, як переговори щодо зарплат і закриття заводів не змогли досягти прориву.

Початок страйків свідчить про подальшу ескалацію суперечки між провідним європейським автовиробником і його працівниками щодо масових звільнень, скорочення зарплат і можливого закриття заводів - радикальних заходів, які, за словами компанії, вона не може виключити перед обличчям китайської конкуренції та охолодження споживчого попиту.

"Якщо буде потрібно, це буде найжорсткіша битва на колективних переговорах, яку коли-небудь бачив Volkswagen", - йдеться в заяві учасника переговорів від IG Metall Торстена Грогера.

VW заявив, що продовжує покладатися на конструктивний діалог для пошуку стійкого рішення.

Попереджувальні страйки в Німеччині зазвичай тривають від кількох годин до доби.