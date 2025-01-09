Постачальники автозапчастин змінюють виробничі плани через загрозу тарифів Трампа

Глобальні постачальники автозапчастин розмірковують, яку частину свого виробництва вони можуть перенести до США або ближче до них у відповідь на обіцяні мита, заявлені обраним президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомили представники галузі, пише Reuters.

Автомобільна промисловість уже відчула вісім років американського протекціонізму — від реальних і загрозливих мит під час першого терміну Трампа до нових тарифів та ухвалення Закону про зниження інфляції під час президентства Джо Байдена.

Більшість цих заходів були спрямовані проти Китаю, зокрема пропозиція адміністрації Байдена заборонити використання китайського програмного забезпечення та обладнання в автомобілях на дорогах США.

Однак Трамп обіцяв піти ще далі, запровадивши загальний тариф у 10% на глобальний імпорт до США і набагато вищий — 60% — на китайські товари. У кінці листопада він заявив про намір запровадити 25% мито на імпорт з Канади та Мексики після вступу на посаду 20 січня.

Такі високі мита буде складно перекласти на споживачів, і це зробить виробництво багатьох автозапчастин у країнах із нижчими витратами нерентабельним, а у випадку з Китаєм — практично неможливим для продажу в США.

"Кожен може зробити підрахунки," — заявив Пол Томас, президент північноамериканського відділення Bosch, найбільшого у світі постачальника автозапчастин, в інтерв'ю Reuters.

"Якщо це 10%, 20%, 60% (тарифів)... потрібно подумати, які сценарії є економічно доцільними, і на які варто реагувати".

Виступаючи на полях технологічної виставки CES, Томас навів теоретичний приклад: електронний блок управління, який Bosch наразі виготовляє в Малайзії чи подібному ринку, тепер розглядається для виробництва в Мексиці чи Бразилії — регіонах, де компанія вже має виробничі потужності.

Bosch чекатиме до 20 січня, щоб побачити, які заходи будуть запроваджені, перш ніж ухвалювати "значущі рішення", додав Томас, що підтвердили й інші постачальники та автовиробники.

Під час свого першого терміну Трамп використовував загрозу мит проти окремих країн або навіть конкретних автовиробників, щоб змусити їх збільшувати виробництво в США.

Коли Toyota на початку 2017 року оголосила про плани випускати седан Corolla в Мексиці для американських споживачів, Трамп написав у X: "НІКОЛИ! Будуйте завод у США або платіть великий прикордонний податок."

Менш ніж через рік Toyota оголосила про спільне з Mazda будівництво заводу вартістю $1,6 млрд в Алабамі, і Трамп заявив про перемогу.