Порт Тартус у Сирії розірвав 49-річний інвестконтракт із Росією

Порт Тартус у Сирії розірвав угоду з російською компанією про інвестиції.

Про це пише незалежне російське видання "Важные истории" з посиланням на сирійську газету al-Watan.

За словами директора Тартуської митниці Ріяда Джуді, всі доходи від діяльності порту тепер спрямовуються на благо сирійської держави. Робітники, зайняті в порту, повернуться під управління сирійської сторони.

Також у порту відновлять застарілі механізми, які використовували російська компанія без модернізації, як це передбачалося договором.

Інвестконтракт сирійський порт та російська компанія "Стройтрансгаз" уклали у 2019 році терміном на 49 років. Москва обіцяла інвестувати у порт щонайменше 500 млн доларів до 2023 року.